Байден покинул виллу Ла Гранж

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Президент США Джо Байден покинул виллу Ла Гранж в Женеве, где проходили его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Байден покинул виллу Ла Гранж
  • © Reuters

Президент США вышел из виллы и сел в автомобиль, после чего машина покинула территорию.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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