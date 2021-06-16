Байден покинул виллу Ла Гранж
Президент США Джо Байден покинул виллу Ла Гранж в Женеве, где проходили его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
- © Reuters
Президент США вышел из виллы и сел в автомобиль, после чего машина покинула территорию.
Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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