Байден покинул виллу Ла Гранж

Президент США Джо Байден покинул виллу Ла Гранж в Женеве, где проходили его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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Президент США вышел из виллы и сел в автомобиль, после чего машина покинула территорию. Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились. RT ведёт текстовую трансляцию.