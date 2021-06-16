Учёные сообщили, что коронавирус появился в США в 2019 году

Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).

«Новое исследование тестов на антитела... обнаружило доказательства заболевания SARS-CoV-2 в пяти штатах раньше, чем первоначально сообщалось», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данные исследований позволяют предположить, что первые случаи заболевания коронавирусом в США стали появляться уже в конце декабря 2019 года.

По данным NIH, после обработки более 24 тыс. образцов крови, взятых в 50 штатах и датируемых периодом до 18 марта 2020 года, антитела к COVID-19 были найдены в девяти образцах — в штатах Иллинойс, Миссисипи, Массачусетс, Пенсильвания и Висконсин.

Ранее доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер опубликовали статью, в которой заявляют, что у SARS-CoV-2 есть определённые признаки лабораторного происхождения.