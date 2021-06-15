В МИД России высказались о выборах непостоянных членов Совбеза ООН

Короткая ссылка
В МИД России прокомментировали выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2022—2023 годов.
В МИД России высказались о выборах непостоянных членов Совбеза ООН
  • globallookpress.com

«В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации. В состав этого органа на период 2022—2023 годов подавляющим большинством голосов были избраны Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ. Рассчитываем, что участие этих государств в работе совета будет способствовать укреплению центральной координирующей роли ООН в мировых делах, повышению её авторитета и эффективности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что «российская сторона настроена на тесное взаимодействие с новыми членами Совета Безопасности в целях успешного реагирования на вызовы и угрозы в области международного мира и безопасности».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили наращивание усилий по борьбе с пандемией коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить