В МИД России высказались о выборах непостоянных членов Совбеза ООН

В МИД России прокомментировали выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2022—2023 годов.

«В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы непостоянных членов Совета Безопасности всемирной организации. В состав этого органа на период 2022—2023 годов подавляющим большинством голосов были избраны Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ. Рассчитываем, что участие этих государств в работе совета будет способствовать укреплению центральной координирующей роли ООН в мировых делах, повышению её авторитета и эффективности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что «российская сторона настроена на тесное взаимодействие с новыми членами Совета Безопасности в целях успешного реагирования на вызовы и угрозы в области международного мира и безопасности».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили наращивание усилий по борьбе с пандемией коронавируса.