В ООН высказались о предстоящих переговорах Путина и Байдена

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик высказался о предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.
В ООН высказались о предстоящих переговорах Путина и Байдена
  • Reuters

Он отметил, что «для работы ООН важно, чтобы у двух этих важных постоянных членов Совета Безопасности были хорошие, открытые, рабочие отношения».

«Так что мы приветствуем тот факт, что президент Путин и президент Байден сядут и проведут дискуссию. Хорошие, рабочие, позитивные отношения между Россией и США полезны и для ООН», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Байдена займёт не менее четырёх часов.

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