Американский чиновник назвал возможную длительность переговоров Байдена и Путина

Представитель американской администрации заявил, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся четыре-пять часов или дольше.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил журналистам пула Белого дома.

«Встречи представителей России и США в Женеве завтра вполне могут продлиться четыре-пять часов или дольше, но без преломления хлеба», — сказал он.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о плане проведения саммита российского и американского лидеров.

В Кремле отмечали, что саммит состоится на вилле Ла Гранж — в «прекрасном месте на берегу озера». Встреча начнётся 16 июня в 13:00 по Женеве (14:00 мск).