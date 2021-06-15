Американский чиновник назвал возможную длительность переговоров Байдена и Путина

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Представитель американской администрации заявил, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся четыре-пять часов или дольше.
Американский чиновник назвал возможную длительность переговоров Байдена и Путина
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил журналистам пула Белого дома.

«Встречи представителей России и США в Женеве завтра вполне могут продлиться четыре-пять часов или дольше, но без преломления хлеба», — сказал он.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о плане проведения саммита российского и американского лидеров.

В Кремле отмечали, что саммит состоится на вилле Ла Гранж — в «прекрасном месте на берегу озера». Встреча начнётся 16 июня в 13:00 по Женеве (14:00 мск).

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