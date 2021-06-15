Байден прибыл в Женеву
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Самолёт Байдена приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве рассчитана на четыре-пять часов с перерывами и сменой форматов.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о плане проведения саммита российского и американского лидеров.
В Кремле отмечали, что саммит состоится на вилле Ла Гранж — в «прекрасном месте на берегу озера». Встреча начнётся 16 июня в 13:00 по Женеве (14:00 мск).