Байден прибыл в Женеву

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Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где 16 июня пройдёт встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Байден прибыл в Женеву
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

Самолёт Байдена приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве рассчитана на четыре-пять часов с перерывами и сменой форматов.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о плане проведения саммита российского и американского лидеров.

В Кремле отмечали, что саммит состоится на вилле Ла Гранж — в «прекрасном месте на берегу озера». Встреча начнётся 16 июня в 13:00 по Женеве (14:00 мск).

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