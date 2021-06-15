В ООН прокомментировали предстоящую встречу Путина и Байдена

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве.

«Конечно, мы всегда призываем к проведению встреч между лидерами государств-членов (ООН. — RT), в том числе членов Совета Безопасности», — приводит РИА Новости слова Хака.

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что президенты России и США начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.