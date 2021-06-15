В ООН прокомментировали предстоящую встречу Путина и Байдена

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве.
В ООН прокомментировали предстоящую встречу Путина и Байдена
  • © Reuters / РИА Новости

«Конечно, мы всегда призываем к проведению встреч между лидерами государств-членов (ООН. — RT), в том числе членов Совета Безопасности», — приводит РИА Новости слова Хака.

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что президенты России и США начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.

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