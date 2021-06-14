Саммит НАТО в 2022 году состоится в Мадриде

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что саммит НАТО в 2022 году пройдёт в Мадриде.

«Благодарю генсека (НАТО. — RT), моего друга Йенса (Столтенберга. — RT) за это объявление... что Испания, в данном случае Мадрид, станет местом проведения следующего саммита в 2022 году», — приводит РИА Новости заявление Санчеса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Испания участвовала в различных операциях НАТО, в том числе в странах Прибалтики и в Ираке.

Ранее стало известно, что страны НАТО договорились разработать новую стратегическую концепцию альянса и принять её на саммите в 2022 году.