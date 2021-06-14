НАТО разработает новую стратегическую концепцию альянса к 2022 году

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Страны НАТО договорились разработать новую стратегическую концепцию альянса и принять её на саммите в 2022 году.
НАТО разработает новую стратегическую концепцию альянса к 2022 году
  • Reuters

«Эта концепция будет обсуждаться и согласовываться советом на постоянной сессии и будет утверждена главами государств и правительств НАТО на следующей встрече в верхах», — говорится в заявлении на сайте альянса.

Отмечается, что руководить процессом разработки следующей стратегической концепции будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что страны НАТО намерены пересмотреть стратегическую концепцию альянса, чтобы противодействовать «агрессивным действиям» России и «вызовам» со стороны Китая.

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