Захарова отреагировала на призыв НАТО к России по поводу Чехии и США

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран.
Захарова отреагировала на призыв НАТО к России по поводу Чехии и США
  • globallookpress.com

«Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными», — написала она в Telegram.

Захарова подчеркнула, что этот призыв прозвучал, несмотря на «безответственное и опасное» с точки зрения Запада поведение России.

«Тут пора бы и определиться: либо прекращаете придумывать истории про «Петрова и Боширова» и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках. Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает», — заявила дипломат.

14 июня в Брюсселе прошёл саммит НАТО, по итогам которого альянс опубликовал заявление.

В нём альянс призывает Россию перестать обозначать Чехию и Соединённые Штаты как «недружественные государства».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить