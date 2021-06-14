Захарова отреагировала на призыв НАТО к России по поводу Чехии и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран.

«Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными», — написала она в Telegram.

Захарова подчеркнула, что этот призыв прозвучал, несмотря на «безответственное и опасное» с точки зрения Запада поведение России.

«Тут пора бы и определиться: либо прекращаете придумывать истории про «Петрова и Боширова» и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные и в списках. Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает», — заявила дипломат.

14 июня в Брюсселе прошёл саммит НАТО, по итогам которого альянс опубликовал заявление.

В нём альянс призывает Россию перестать обозначать Чехию и Соединённые Штаты как «недружественные государства».