НАТО: система ПРО альянса не направлена против России

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НАТО заявило о готовности к контактам с Россией для повышения предсказуемости и прозрачности. Об этом говорится в итоговом документе, который зачитал генсек альянса Йенс Столтенберг.
НАТО: система ПРО альянса не направлена против России
  • Reuters

«НАТО привержено двойному подходу, включающему оборону и диалог. Мы будем обеспечивать сильную оборону, оставаясь при этом готовыми к разговору. Мы хотим избегать недопониманий и предотвращать эскалацию», — заявил генсек альянса.

В совместном заявлении Североатлантического договора утверждается, что система противоракетной обороны НАТО «не направлена против России и не подорвёт российскую систему стратегического сдерживания».

«Система ПРО НАТО предназначена для защиты от потенциальных угроз, исходящих из-за пределов евро-атлантического региона», — говорится в документе.

Также в заявлении утверждается, что НАТО «не стремится к конфронтации и не угрожает России».

Как ранее рассказал президент России Владимир Путин, после вступления Польши и Румынии в НАТО США «легко договорились с ними о размещении там систем ПРО».

Он подчеркнул, что пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают Москвы за 15 минут.

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