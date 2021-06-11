Чижов оценил вероятность возобновления саммитов Россия — ЕС

Возобновление саммитов Россия — Евросоюз возможно, но не в ближайшее время, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире «Россия 24».

«Я надеюсь, что рано или поздно мы к этому и вернёмся. То, что это (возобновление саммитов. — RT) не произойдёт ни сегодня, ни завтра, — это тоже очевидно», — цитирует ТАСС заявление Чижова.

Однако он отметил, что «теоретически это возможно».

«Это то танго, для которого нужны не двое, а 27 с другой стороны», — подчеркнул дипломат.

Ранее Чижов назвал отношения России и Евросоюза ненормальными и имеющими тенденцию к деградации.