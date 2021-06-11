Чижов оценил вероятность возобновления саммитов Россия — ЕС
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«Я надеюсь, что рано или поздно мы к этому и вернёмся. То, что это (возобновление саммитов. — RT) не произойдёт ни сегодня, ни завтра, — это тоже очевидно», — цитирует ТАСС заявление Чижова.
Однако он отметил, что «теоретически это возможно».
«Это то танго, для которого нужны не двое, а 27 с другой стороны», — подчеркнул дипломат.
Ранее Чижов назвал отношения России и Евросоюза ненормальными и имеющими тенденцию к деградации.