Песков: Путин едет в Женеву из-за плохих отношений России и США

Президент России Владимир Путин едет на саммит с американским коллегой Джо Байденом в основном по причине плохих российско-американских отношений, рассказал CNN пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Основная причина — плохое состояние отношений между нашими двумя странами, критический уровень этих отношений», — приводит телеканал его слова.

Встреча в Женеве — единственный способ «предотвратить дальнейшую деградацию диалога», считает представитель Кремля.

Местом саммита в Женеве станет вилла Ла Гранж, президенты пообщаются как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

По данным CNN, лидеры могут не провести совместную пресс-конференцию по итогам встречи.