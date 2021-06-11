Песков: Путин едет в Женеву из-за плохих отношений России и США
«Основная причина — плохое состояние отношений между нашими двумя странами, критический уровень этих отношений», — приводит телеканал его слова.
Встреча в Женеве — единственный способ «предотвратить дальнейшую деградацию диалога», считает представитель Кремля.
Местом саммита в Женеве станет вилла Ла Гранж, президенты пообщаются как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.
По данным CNN, лидеры могут не провести совместную пресс-конференцию по итогам встречи.