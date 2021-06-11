Телеканал NBC покажет интервью с Путиным 14 июня

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Американский телеканал NBC News анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое российский лидер дал в преддверии саммита с американским лидером Джо Байденом. Интервью будет показано 14 июня.
Телеканал NBC покажет интервью с Путиным 14 июня
  • РИА Новости

«Кир Симмонс из NBC News встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для всемирного эксклюзивного интервью один на один, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня», — сообщает телеканал.

Как утверждается, это первое телеинтервью Путина американской новостной организации с июля 2018 года.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден и Путин по итогам встречи в Женеве 16 июня могут не провести совместную пресс-конференцию.

Саммит состоится на вилле Ла Гранж в Женеве. Президенты планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.

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