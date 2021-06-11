«Спутник Лайт» зарегистрирован в Монголии

Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в Монголии. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

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РИА Новости