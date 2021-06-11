«Спутник Лайт» зарегистрирован в Монголии

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Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в Монголии. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
«Спутник Лайт» зарегистрирован в Монголии
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Ранее «Спутник Лайт» зарегистрировали в Конго.

Как отмечал замминистра здравоохранения России Олег Гриднёв, вакцина направлена в первую очередь на молодёжь.

Однократное применение «Спутника Лайт» даёт «хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител», рассказал он.

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