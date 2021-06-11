«Спутник Лайт» зарегистрирован в Монголии
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
Single-dose Sputnik Light vaccine registered in #Mongolia— Sputnik V (@sputnikvaccine) June 11, 2021
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Ранее «Спутник Лайт» зарегистрировали в Конго.
Как отмечал замминистра здравоохранения России Олег Гриднёв, вакцина направлена в первую очередь на молодёжь.
Однократное применение «Спутника Лайт» даёт «хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител», рассказал он.