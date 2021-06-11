Генсек НАТО рассказал о темах переговоров саммита альянса в Брюсселе

На саммите НАТО в Брюсселе будут обсуждаться темы поддержки реформ на Украине и в Грузии, а также взаимодействия в киберпространстве и космосе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«На саммите будут приниматься решения в рамках двух новых областей — киберпространство и космос. Я ожидаю, что союзники согласуют новую оборонную программу НАТО в области кибербезопасности, поскольку здесь возникает всё больше вызовов. Космос также очень важная область», — приводит РИА Новости его слова.

Столтенберг заявил, что альянс способен «обеспечить эффективную безопасность» в этих областях.

Также участники саммита намерены сконцентрировать своё внимание на поддержке реформ на Украине и в Грузии.

Ранее генсек НАТО сообщил, что провёл разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.