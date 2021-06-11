Замглавы МИД России провёл встречу с послом Франции

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко провёл встречу с послом Франции в России Пьером Леви.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо определить стратегию развития отношений с Россией, которая должна сочетать диалог и требовательность.