Замглавы МИД России провёл встречу с послом Франции
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Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Отмечается, что «в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо определить стратегию развития отношений с Россией, которая должна сочетать диалог и требовательность.