Замглавы МИД России провёл встречу с послом Франции

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко провёл встречу с послом Франции в России Пьером Леви.
Замглавы МИД России провёл встречу с послом Франции
  • © Министерство иностранных дел Российской Федерации

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо определить стратегию развития отношений с Россией, которая должна сочетать диалог и требовательность.

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