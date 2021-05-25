Макрон: ЕС в отношениях с Россией должен сочетать диалог и требовательность

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо определить стратегию развития отношений с Россией, которая должна сочетать диалог и требовательность.
Макрон: ЕС в отношениях с Россией должен сочетать диалог и требовательность
  • Reuters

«Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией. Она должна сочетать диалог и требовательность», — цитирует ТАСС Макрона.

По его словам, путь к европейской безопасности лежит «через требовательные дискуссии с Россией».

Также французский лидер подчеркнул, что политика санкций ЕС в отношении Москвы больше не является эффективной для решения долгосрочных проблем.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил о желании Европейского союза наладить диалог с Москвой.

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