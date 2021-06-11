Швейцария ограничит полёты из-за встречи Путина и Байдена в Женеве

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Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о временном ограничении использования воздушного пространства в связи с проведением саммита Россия — США.
Швейцария ограничит полёты из-за встречи Путина и Байдена в Женеве
  • РИА Новости

«В целях обеспечения безопасности на встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве Федеральный совет утвердил временное ограничение на использование воздушного пространства в районе Женевы с 15 по 17 июня 2021 года», — говорится в сообщении.

Также усиленное наблюдение за воздушным пространством будут вести военно-воздушные силы страны.

Ранее в Кремле подтвердили, что переговоры президентов России и США пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также добавил, что Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву 16 июня — в день переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

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