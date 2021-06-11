Эвакуированные из сектора Газа россияне вернулись на родину

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Самолёты МЧС с эвакуированными из сектора Газа 112 пассажирами, среди которых граждане России и стран СНГ, приземлились в Москве.
Эвакуированные из сектора Газа россияне вернулись на родину
  • РИА Новости

«11 июня двумя спецбортами авиации МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 112 человек, среди которых россияне и граждане соседних государств», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Ранее сообщалось о вылете самолётов из Каира.

20 мая российский лидер Владимир Путин поручил предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и стран — членов Содружества Независимых Государств из сектора Газа.

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