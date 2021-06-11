Эвакуированные из сектора Газа россияне вернулись на родину
- РИА Новости
«11 июня двумя спецбортами авиации МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 112 человек, среди которых россияне и граждане соседних государств», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
Ранее сообщалось о вылете самолётов из Каира.
20 мая российский лидер Владимир Путин поручил предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и стран — членов Содружества Независимых Государств из сектора Газа.