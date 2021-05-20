Путин поручил предусмотреть эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и стран — членов Содружества Независимых Государств из сектора Газа.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции Вооружённых сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — отмечается в документе.

Глава государства поручил МИД совместно со Службой внешней разведки и МЧС России определить конкретные сроки эвакуации с учётом обстановки в регионе.

МЧС России поручено по согласованию с МИД обеспечить доставку эвакуируемых граждан в Москву.

Ранее в дипмиссии России сообщили, что вопрос выезда российских граждан из сектора Газа прорабатывается.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта.