У двух пассажиров круизного лайнера в США выявили COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
Два пассажира судна получили положительные результаты теста на коронавирус. Никаких симптомов заболевания у путешественников не наблюдается, в настоящее время они изолированы.
Другие 600 пассажиров и 650 членов экипажа вакцинированы от COVID-19.
В прошлом году пассажиры круизного лайнера Costa Victoria оказались запертыми на судне из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции. На судне был объявлен карантин.