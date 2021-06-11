У двух пассажиров круизного лайнера в США выявили COVID-19

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На одном из круизных лайнеров Celebrity Millennium, который впервые с начала пандемии коронавируса отплыл из Северной Америки, были выявлены случаи инфицирования коронавирусом.
У двух пассажиров круизного лайнера в США выявили COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

Два пассажира судна получили положительные результаты теста на коронавирус. Никаких симптомов заболевания у путешественников не наблюдается, в настоящее время они изолированы.

Другие 600 пассажиров и 650 членов экипажа вакцинированы от COVID-19.

В прошлом году пассажиры круизного лайнера Costa Victoria оказались запертыми на судне из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции. На судне был объявлен карантин.

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