У двух пассажиров круизного лайнера в США выявили COVID-19

На одном из круизных лайнеров Celebrity Millennium, который впервые с начала пандемии коронавируса отплыл из Северной Америки, были выявлены случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает AFP.

Два пассажира судна получили положительные результаты теста на коронавирус. Никаких симптомов заболевания у путешественников не наблюдается, в настоящее время они изолированы.

Другие 600 пассажиров и 650 членов экипажа вакцинированы от COVID-19.

В прошлом году пассажиры круизного лайнера Costa Victoria оказались запертыми на судне из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции. На судне был объявлен карантин.