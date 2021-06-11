С начала пандемии объёмы грузоперевозок Приморья и КНР сократились втрое
«Эпидемия значительно сократила объёмы экспорта по лесной группе, объемы импорта сократились, в три раза (с начала пандемии) у нас сократились объёмы грузоперевозок», — цитирует РИА Новости Кожемяко.
По его словам, пассажирские перевозки исчезли полностью.
Серьёзно изменился экспорт рыбопродукции.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что товарооборот между Китаем и Россией в 2020 году составил $104 млрд, возможно его увеличение до $200 млрд к 2024 году.