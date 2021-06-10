В ООН рассказали о влиянии пандемии на ситуацию с правами человека в мире

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Пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на социальную, экономическую и политическую сферы общества и усугубила проблемы с правами человека. Об этом сообщается в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год.
В ООН рассказали о влиянии пандемии на ситуацию с правами человека в мире
  • Reuters

«Пандемия привела к росту бедности, изоляции, насилия и углублению неравенства. Она также привела к ограничению основных гражданских свобод», — говорится в тексте документа.

Также в докладе отмечается, что коронавирусная инфекция негативно отразилась на прогрессе в достижении целей по устойчивому развитию до 2030 года.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы по мере того, как общества начнут восстанавливаться после этого кризиса, сосредоточиться на построении более устойчивых систем, которые продвигают права и достоинство людей лучше», — сообщается в публикации.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что участники саммита G7 намерены принять всеобъемлющий план по преодолению пандемии.

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