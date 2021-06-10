Посольство России в Латвии осудило инцидент у памятника Пушкину в Риге

Посольство России в Латвии выступило с осуждением в отношении выходки неизвестных лиц у памятника писателю Александру Пушкину в Риге.

Об этом говорится в аккаунте дипведомства в Facebook.

Лица, личности которых установить не удалось, выбросили в городской канал цветы, которые были возложены к монументу по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта.

«Не иначе как проявлением дремучего невежества можно назвать произошедшее в рижском парке Кронвалда... Самым решительным образом осуждаем этот далеко не первый варварский поступок с памятником», — говорится в опубликованном заявлении.

Еще один инцидент у памятника Пушкину произошёл во Львовской области на Украине — националисты помешали российским дипломатам возложить цветы к монументу. По словам сотрудников российского посольства в Киеве, их оттеснили к автомобилю, сломали цветы и вынудили уехать.