Посольство России в Латвии осудило инцидент у памятника Пушкину в Риге

Короткая ссылка
Посольство России в Латвии выступило с осуждением в отношении выходки неизвестных лиц у памятника писателю Александру Пушкину в Риге.
Посольство России в Латвии осудило инцидент у памятника Пушкину в Риге
  • © Посольство России в Латвии
  • Facebook

Об этом говорится в аккаунте дипведомства в Facebook.

Лица, личности которых установить не удалось, выбросили в городской канал цветы, которые были возложены к монументу по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта.

«Не иначе как проявлением дремучего невежества можно назвать произошедшее в рижском парке Кронвалда... Самым решительным образом осуждаем этот далеко не первый варварский поступок с памятником», — говорится в опубликованном заявлении.

Еще один инцидент у памятника Пушкину произошёл во Львовской области на Украине — националисты помешали российским дипломатам возложить цветы к монументу. По словам сотрудников российского посольства в Киеве, их оттеснили к автомобилю, сломали цветы и вынудили уехать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить