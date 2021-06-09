На Украине националисты помешали российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкина

Группа лиц из украинской националистической организации помешала сотрудникам российского консульства и членам местной общественной организации «Русский дом» возложить цветы к памятнику Пушкина в селе Заболотовцы Львовской области.

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник трое российских дипломатов вместе с общественниками собирались возложить цветы по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта, однако у памятника их заблокировали люди в одежде с украинской националистической символикой.

«...Оттеснила их к автомобилю, сломала букет цветов, который был в руках у нашей коллеги, вынудила вернуться к автомобилям и уехать оттуда», — рассказали сотрудники российского посольства в Киеве.

Москва направила ноту протеста в связи с инцидентом в МИД Украины, отметив, что дипломатам не была оказана помощь, несмотря на присутствие полиции на месте инцидента.

«Мы потребовали разобраться в ситуации, провести расследование и информировать нас о его результатах», — добавили в посольстве.

В конце мая у дипмиссии России в Киеве прошёл митинг националистов, которые заблокировали центральный вход в здание. МИД России выразил решительный протест в связи с провокациями у здания посольства.