Политолог прокомментировал слова Путина об Украине

Доцент департамента массовых коммуникаций медиабизнеса Финансового университета при правительстве России, политолог Геворг Мирзаян прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об Украине.

«На сегодняшний день с Украиной разговаривать крайне сложно. В общем-то последние попытки Российской Федерации это сделать показали, что это бесполезно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не держит своё слово и не желает выполнять взятые обязательства.

Ранее Путин, комментируя законопроект Зеленского о «коренных народах страны», заявил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо.