Политолог прокомментировал слова Путина об Украине

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Доцент департамента массовых коммуникаций медиабизнеса Финансового университета при правительстве России, политолог Геворг Мирзаян прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об Украине.
Политолог прокомментировал слова Путина об Украине
  • © Сергей Ильин
  • РИА Новости

«На сегодняшний день с Украиной разговаривать крайне сложно. В общем-то последние попытки Российской Федерации это сделать показали, что это бесполезно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не держит своё слово и не желает выполнять взятые обязательства.

Ранее Путин, комментируя законопроект Зеленского о «коренных народах страны», заявил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо.

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