Пентагон заявил о готовности России противостоять США в киберсфере
- AFP
«Россия продемонстрировала, что не боится противостоять Соединённым Штатам в сферах, где идёт соперничество, таких как киберсфера, и она также продолжает демонстрировать интерес к региональной гегемонии», — цитирует комментарий ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что американское ведомство готово сдерживать «агрессию со стороны России или любой другой державы», которая стремится бросить США вызов в Европейском регионе.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что НАТО необходимо совершенствовать свой потенциал в киберпространстве.