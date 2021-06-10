Пентагон заявил о готовности России противостоять США в киберсфере

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Министр обороны США Ллойд Остин подготовил письменный комментарий к слушаниям в комитете по делам Вооружённых сил сената, в котором говорится о готовности России противостоять Соединённым Штатам в киберсфере.
Пентагон заявил о готовности России противостоять США в киберсфере
  • AFP

«Россия продемонстрировала, что не боится противостоять Соединённым Штатам в сферах, где идёт соперничество, таких как киберсфера, и она также продолжает демонстрировать интерес к региональной гегемонии», — цитирует комментарий ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что американское ведомство готово сдерживать «агрессию со стороны России или любой другой державы», которая стремится бросить США вызов в Европейском регионе.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что НАТО необходимо совершенствовать свой потенциал в киберпространстве.

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