Байден считает необходимым совершенствовать потенциал НАТО в киберсфере

Американский лидер Джо Байден заявил, что НАТО необходимо совершенствовать свой потенциал в киберпространстве.

«Мы должны обеспечить внедрение новых технологий и норм поведения в киберпространстве, включая борьбу с растущей угрозой атак программ-вымогателей», — сказал Байден перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл по прибытии с визитом в Великобританию.

Он отметил, что на саммите НАТО в Брюсселе «ясно даст понять, что трансатлантический альянс останется жизненно важным источником силы для Великобритании, Европы и США».

Ранее стало известно, что Байден отправился в свою первую поездку за рубеж на посту главы государства.