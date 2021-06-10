Байден считает необходимым совершенствовать потенциал НАТО в киберсфере

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Американский лидер Джо Байден заявил, что НАТО необходимо совершенствовать свой потенциал в киберпространстве.
Байден считает необходимым совершенствовать потенциал НАТО в киберсфере
  • Reuters

«Мы должны обеспечить внедрение новых технологий и норм поведения в киберпространстве, включая борьбу с растущей угрозой атак программ-вымогателей», — сказал Байден перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл по прибытии с визитом в Великобританию.

Он отметил, что на саммите НАТО в Брюсселе «ясно даст понять, что трансатлантический альянс останется жизненно важным источником силы для Великобритании, Европы и США».

Ранее стало известно, что Байден отправился в свою первую поездку за рубеж на посту главы государства.

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