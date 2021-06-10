Замглавы МИД России встретился с директором второго политического департамента МИД ФРГ
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Отмечается, что «состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах отношений России с Европейским союзом, НАТО, взаимодействии в рамках Совета Европы».
«С российской стороны было указано на опасные последствия западных конфронтационных подходов в отношении России. Вместе с тем отмечена готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия с европейскими странами, в том числе на многосторонних региональных площадках, на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти страны не видят необходимости пересматривать отношения с Россией.