Замглавы МИД России встретился с директором второго политического департамента МИД ФРГ

Замглавы МИД России Александр Грушко провёл встречу с политическим директором, директором второго политического департамента МИД ФРГ Йенсом Плётнером. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах отношений России с Европейским союзом, НАТО, взаимодействии в рамках Совета Европы».

«С российской стороны было указано на опасные последствия западных конфронтационных подходов в отношении России. Вместе с тем отмечена готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия с европейскими странами, в том числе на многосторонних региональных площадках, на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти страны не видят необходимости пересматривать отношения с Россией.