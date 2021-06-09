Маас: Германия не видит необходимости пересматривать отношения с Россией

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии не видят необходимости пересматривать отношения с Россией.

«Я думаю, что у нас в целом нет потребности проводить переоценку нашей стратегии в отношении России. Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, но в настоящий момент возникает впечатление, что в Москве, как кажется, не готовы вести диалог с нами в той мере, в какой мы хотели бы», — приводит ТАСС слова Мааса.

Он отметил, что «нужно держать открытым окно для диалога».

Ранее Маас призвал к единой политике Европы и США в отношении России и Китая.