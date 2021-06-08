Маас призвал к единой политике Европы и США в отношении России и Китая

Европа и США должны выработать общую политику в отношении России, Китая и Белоруссии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Об этом он сказал на конференции глав диппредставительств Германии за рубежом в Берлине.

По словам Мааса, Европе и США следует защищать «основанный на правилах международный порядок от тех, кто ставит их под вопрос».

«И здесь мы нуждаемся в согласованной на трансатлантическом уровне политике в отношении Москвы, Пекина или Минска, которая включает в себя, разумеется, и санкции в случае особо серьёзных нарушений», — цитирует его ТАСС.

Ранее Маас заявил, что Запад не заинтересован в перезагрузке холодной войны.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что российско-немецкие отношения после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ будут стабильными и надёжными.