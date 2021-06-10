Путин поздравил Хурэлсуха с победой на выборах президента Монголии

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Президент России Владимир Путин поздравил Ухнаагийна Хурэлсуха с победой на выборах президента Монголии.
Путин поздравил Хурэлсуха с победой на выборах президента Монголии
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между нашими государствами», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее сообщалось, что Монголия разрешила въезд привитым вакциной от коронавируса «Спутник V» россиянам. 

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