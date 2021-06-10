Истребитель Су-35 сопроводил самолёт-разведчик ВВС США над Тихим океаном

Российский истребитель Су-35 поднимался на сопровождение самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана.

Как сообщили в Минобороны, 10 июня российскими средствами контроля была обнаружена приближающаяся к границе воздушная цель, для идентификации был поднят в воздух истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», — отметили в Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило, что в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.