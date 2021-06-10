Российский флот проводит масштабные учения в Тихом океане

Минобороны России сообщило, что в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год, в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне коммуникаций.

К учениям Тихоокеанского флота привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения, совершившие переход в 4 тысячи километров.

Также в учениях задействованы около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты и истребители-перехватчики.

Ранее сообщалось, что Северный флот начал учения в акватории Баренцева моря.