В Японии национальным авиакомпаниям рекомендуют не летать над Белоруссией

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Власти Японии рекомендуют национальным авиакомпаниям изменить свои маршруты таким образом, чтобы они не проходили над территорией Белоруссии, заявил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като.

Как пишет ТАСС, это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске. 

«Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключён, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полётов воздушного пространства Белоруссии», — сообщил Като.

Он добавил, что в связи с этим инцидентом Япония приняла решение о  закрытии своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа».

Ранее сообщалось, что ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу.

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