В Японии национальным авиакомпаниям рекомендуют не летать над Белоруссией

Власти Японии рекомендуют национальным авиакомпаниям изменить свои маршруты таким образом, чтобы они не проходили над территорией Белоруссии, заявил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като.

Как пишет ТАСС, это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске.

«Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключён, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полётов воздушного пространства Белоруссии», — сообщил Като.

Он добавил, что в связи с этим инцидентом Япония приняла решение о закрытии своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа».

Ранее сообщалось, что ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу.