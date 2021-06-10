В Японии национальным авиакомпаниям рекомендуют не летать над Белоруссией
Как пишет ТАСС, это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске.
«Поскольку риск повторения подобной ситуации не может быть исключён, мы рекомендуем национальным авиакомпаниям избегать во время полётов воздушного пространства Белоруссии», — сообщил Като.
Он добавил, что в связи с этим инцидентом Япония приняла решение о закрытии своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа».
Ранее сообщалось, что ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в Европу.