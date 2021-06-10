В Перу подтвердили первый случай индийского штамма коронавируса

В Перу выявлен первый случай инфицирования индийским штаммом коронавируса, заявил глава перуанского Минздрава Оскар Угарте.

«Пациент — 78-летняя женщина», — приводит газета El Comercio заявление Угарте.

Отмечается, что заболевшая не выезжала за границу, но могла иметь контакт с инфицированными.

Ранее в России выявили более 1000 случаев новых штаммов коронавируса.