Против помощника капитана судна «Амур» возбуждено дело

Короткая ссылка
Прокуратура Японии предъявила третьему помощнику капитана российского траулера «Амур» обвинения в халатности, заявили в генеральном консульстве России в Саппоро.
Против помощника капитана судна «Амур» возбуждено дело
  • Reuters

«Третьему помощнику капитана были предъявлены официальные обвинения», — передаёт ТАСС сообщение диппредставительства.

Отмечается, что 38-летнему третьему капитанскому помощнику, который в момент столкновения стоял на вахте, были предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трёх человек.

Ранее сообщалось, что фигуранту дела о ЧП с траулером «Амур» грозит в Японии до пяти лет колонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить