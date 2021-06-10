Против помощника капитана судна «Амур» возбуждено дело
- Reuters
«Третьему помощнику капитана были предъявлены официальные обвинения», — передаёт ТАСС сообщение диппредставительства.
Отмечается, что 38-летнему третьему капитанскому помощнику, который в момент столкновения стоял на вахте, были предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трёх человек.
Ранее сообщалось, что фигуранту дела о ЧП с траулером «Амур» грозит в Японии до пяти лет колонии.