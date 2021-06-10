Против помощника капитана судна «Амур» возбуждено дело

Прокуратура Японии предъявила третьему помощнику капитана российского траулера «Амур» обвинения в халатности, заявили в генеральном консульстве России в Саппоро.

«Третьему помощнику капитана были предъявлены официальные обвинения», — передаёт ТАСС сообщение диппредставительства.

Отмечается, что 38-летнему третьему капитанскому помощнику, который в момент столкновения стоял на вахте, были предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трёх человек.

Ранее сообщалось, что фигуранту дела о ЧП с траулером «Амур» грозит в Японии до пяти лет колонии.