Фигуранту дела о ЧП с траулером «Амур» грозит в Японии до пяти лет колонии

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Третьему помощнику капитана российского траулера «Амур» грозит до пяти лет тюрьмы из-за столкновения с японским судном, в результате которого погибли трое граждан Японии. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро.
Фигуранту дела о ЧП с траулером «Амур» грозит в Японии до пяти лет колонии
  • Reuters

«По статье может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен», — приводит ТАСС заявление.

Дипломаты отметили, что арестованного доставят в прокуратуру города Асахикава.

Ранее стало известно, что третий помощник капитана судна «Амур» задержан на 72 часа по подозрению в непринятии необходимых действий, чтобы избежать столкновения с японским судном.

В результате столкновения судов в конце мая погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.

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