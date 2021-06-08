Фигуранту дела о ЧП с траулером «Амур» грозит в Японии до пяти лет колонии

Третьему помощнику капитана российского траулера «Амур» грозит до пяти лет тюрьмы из-за столкновения с японским судном, в результате которого погибли трое граждан Японии. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро.

«По статье может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен», — приводит ТАСС заявление.

Дипломаты отметили, что арестованного доставят в прокуратуру города Асахикава.

Ранее стало известно, что третий помощник капитана судна «Амур» задержан на 72 часа по подозрению в непринятии необходимых действий, чтобы избежать столкновения с японским судном.

В результате столкновения судов в конце мая погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.