Фигуранту дела о ЧП с траулером «Амур» грозит в Японии до пяти лет колонии
- Reuters
«По статье может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен», — приводит ТАСС заявление.
Дипломаты отметили, что арестованного доставят в прокуратуру города Асахикава.
Ранее стало известно, что третий помощник капитана судна «Амур» задержан на 72 часа по подозрению в непринятии необходимых действий, чтобы избежать столкновения с японским судном.
В результате столкновения судов в конце мая погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.