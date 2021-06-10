На Кипре смягчают ограничения по коронавирусу

С 10 июня на территории Кипра существенно смягчаются ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Как пишет ТАСС, с 10 июня на острове большинство сотрудников смогут работать из офиса.

Отмечается, что впервые с начала пандемии отменён комендантский час.

Кроме того, в стране впервые за 15 месяцев открываются ночные клубы. Для входа в них нужно будет оформить специальный пропуск, который указывает на то, что посетитель не является носителем COVID-19.

Роль такого пропуска выполняют отрицательные ПЦР-тесты, сделанные не позднее 72 часов до входа в заведение, а также документы, подтверждающие либо наличие прививки хотя бы одной дозой вакцины не старше трёх недель, либо факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Одновременно в клубе могут находиться не более 500 человек.

Ранее сообщалось, что на Кипре рассматривают возможность ослабить ограничения на въезд российских туристов в июле.