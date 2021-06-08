Кипр рассматривает ослабление ограничений на въезд туристов из России

Короткая ссылка
На Кипре рассматривают возможность ослабить ограничения на въезд российских туристов в июле.
Кипр рассматривает ослабление ограничений на въезд туристов из России
  • Pixabay

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр туризма страны Саввас Пердиос.

На данный момент Россия в списке Кипра находится в «красной» категории по COVID-19, в связи с чем гражданам страны необходимо по прилёту на Кипр сдавать два теста на коронавирус.

«По мере того как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, зоны  меняются. У нас их три: «зелёная», «оранжевая» и «красная». Я ожидаю, что с улучшением ситуации с коронавирусом Россия точно переместится на категорию выше, может быть, даже сразу на две категории поднимется... Мы ожидаем, что это случится летом. Может быть, даже в следующем месяце», — сказал он.

Официально въезд граждан России на Кипр разрешён с 1 апреля. 

В Ростуризме и Росавиации ранее напомнили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах, в частности, на Кипр или в Тунис: по этим направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелётов с туристическими целями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить