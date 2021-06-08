Кипр рассматривает ослабление ограничений на въезд туристов из России

На Кипре рассматривают возможность ослабить ограничения на въезд российских туристов в июле.

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр туризма страны Саввас Пердиос.

На данный момент Россия в списке Кипра находится в «красной» категории по COVID-19, в связи с чем гражданам страны необходимо по прилёту на Кипр сдавать два теста на коронавирус.

«По мере того как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, зоны меняются. У нас их три: «зелёная», «оранжевая» и «красная». Я ожидаю, что с улучшением ситуации с коронавирусом Россия точно переместится на категорию выше, может быть, даже сразу на две категории поднимется... Мы ожидаем, что это случится летом. Может быть, даже в следующем месяце», — сказал он.

Официально въезд граждан России на Кипр разрешён с 1 апреля.

В Ростуризме и Росавиации ранее напомнили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах, в частности, на Кипр или в Тунис: по этим направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелётов с туристическими целями.