В Госдепе осудили признание ФБК экстремистской организацией

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Госдеп США сообщил, что осуждает решение российского суда о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией.
В Госдепе осудили признание ФБК экстремистской организацией
  • Reuters

«Мы осуждаем ... решение московского суда о признании «экстремистскими» трёх организаций», — сказано в заявлении официального представителя Госдепартамента Соединённых Штатов Неда Прайса.

В документе отмечается, что Госдеп «призывает Россию прекратить злоупотребление термином «экстремизм» для целей ненасильственных организаций и соблюдать свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека».

Ранее стало известно, что суд признал ФБК экстремистской организацией.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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