Байден прокомментировал отношения США с Россией

Президент США Джо Байден на встрече с американскими военнослужащими по прибытии в Великобританию прокомментировал отношения Вашингтона с Москвой.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Наши страны несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности... Я самым серьёзным образом рассматриваю эту ответственность. Но я ясно заявил, что США ответят серьёзным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб деятельность», — цитирует ТАСС Байдена.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин и Джо Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и Факты» отметил, что Путин и Байден самостоятельно определят ключевые темы для обсуждения на саммите.