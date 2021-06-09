Салливан сообщил, что на переговорах Байдена с Путиным будет обсуждаться Сирия

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на переговорах американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждаться ситуация в Сирии.
Салливан сообщил, что на переговорах Байдена с Путиным будет обсуждаться Сирия
  • Reuters

Он сообщил, что «Сирия будет в повестке дня».

«Наша позиция в вопросе гуманитарного доступа хорошо известна. Мы считаем, что должен быть трансграничный гуманитарный доступ для спасения жизней», — цитирует ТАСС Салливана.

Он добавил, что «это, конечно, будет обсуждаться двумя президентами».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Путин и Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью изданию «Аргументы и Факты» отметил, что Путин и Байден самостоятельно определят ключевые темы для обсуждения на саммите.

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