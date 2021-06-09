МИД подготовил для Путина материалы о положении россиян в тюрьмах США

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Российский МИД перед саммитом с США подготовил для президента России Владимира Путина материалы о положении россиян, находящихся в американских тюрьмах. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
МИД подготовил для Путина материалы о положении россиян в тюрьмах США
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Президент имеет полную картину. Он прекрасно, я уверен, в деталях знает, что происходит и как происходит. Мы в процессе подготовки к саммиту кое-какие материалы по этой теме сформировали», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Рябкова, министерство по линии загранучреждений работает в тесном контакте с семьями находящихся в американских тюрьмах россиян и эта работа продолжается.

Ранее в Кремле заявили, что президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден, во время встречи 16 июня в Женеве могут обсудить тему осуждённых россиян и американцев.

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