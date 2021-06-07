Путин и Байден могут обсудить тему осуждённых россиян и американцев

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи 16 июня в Женеве могут обсудить тему осуждённых россиян в США и американцев в России.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не исключаю, что эта тема может затрагиваться», — заявил Песков.

При этом он отметил, что в Кремле пока не получали письмо матери осуждённого в США россиянина Виктора Бута.

Ранее сообщалось, что Раиса Бут, мать Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына в Россию.