Путин и Байден могут обсудить тему осуждённых россиян и американцев
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Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я не исключаю, что эта тема может затрагиваться», — заявил Песков.
При этом он отметил, что в Кремле пока не получали письмо матери осуждённого в США россиянина Виктора Бута.
Ранее сообщалось, что Раиса Бут, мать Виктора Бута, отбывшего половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джозефу Байдену с просьбой договориться о возвращении её сына в Россию.