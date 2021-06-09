Рябков высказался о численности диппероснала в России и в США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о численности диппероснала, работающего в России и в США.

«Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали (с точки зрения и численности дипперсонала, работающего, соответственно, в России и в США, и выдачи виз, которая всё более затруднена), если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Замминистра отметил, что на данный момент, «этого не произошло и призывы всё-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят».

30 апреля посольство США в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая оно будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы.