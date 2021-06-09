В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС в отношении Крыма

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал продление санкций ЕС в отношении Крыма.

«Я думаю, к этому надо относиться совершенно спокойно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, понятно, что это будет долгий процесс, но на жизни крымчан это не отразится.

«Там строятся дороги, новые здания, открываются новые предприятия», — напомнил сенатор.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва будет жёстко отвечать на любое давление со стороны Запада, в том числе на санкции.