При обрушении здания в Южной Корее погибли девять человек

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По меньшей мере девять человек погибли при обрушении здания в городе Кванджу в Республике Корея, сообщает агентство «Рёнхап».
При обрушении здания в Южной Корее погибли девять человек
  • Reuters

Отмечается, что в ходе работ по сносу здание обрушилось на остановку общественного транспорта.

Все погибшие и пострадавшие были пассажирами автобуса, который стоял рядом с остановкой.

Пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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