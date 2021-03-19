Один человек погиб в результате обрушения в доме в Химках

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Один человек погиб в результате обрушения перекрытий в многоэтажном жилом доме в городском округе Химки. 
Один человек погиб в результате обрушения в доме в Химках
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Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Один человек погиб», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

В ведомстве добавили, что общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 кв. м.

Как заявила начальник пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, ведомство начало проверку в связи с ЧП, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области в городском округе Химки в жилом девятиэтажном доме произошёл взрыв.

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